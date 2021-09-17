اسقاط مسيرة حوثية في جبهة ثرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - جبهة ثره

أكد ركن العمليات في جبهة ثره القائد سالم البركاني اسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية، صباح اليوم، من قبل مضادات الجبهة حيث سقطت في أحدى الشعاب القريبة من الجبهة.

وكشف البركاني في بلاغ تنبيهي لجميع المقاومين في المنطقة الوسطى بإبين بأن المليشيات وفقا للمعلومات وصلته والتي تفيد بإن هناك خلايا نائمة تنوي التقدم والسيطرة على مثلث العين لمحاولة إرباك المشهد.