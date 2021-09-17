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إحباط هجوم صاروخي على جازان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجوم صاروخي على جازان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام حكومية سعودية أن التحالف بقيادة المملكة قال في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إنه أحبط هجوماً بأربع طائرات مسيرة ملغومة وصاروخ باليستي ودمرها بعد أن أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مدينة جازان في جنوب . وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون المدعومون من إيران من السلطة. ولم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن الجماعة كثيراً ما تشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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