إحباط هجوم صاروخي على جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام حكومية سعودية أن التحالف بقيادة المملكة قال في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إنه أحبط هجوماً بأربع طائرات مسيرة ملغومة وصاروخ باليستي ودمرها بعد أن أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مدينة جازان في جنوب السعودية. وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون المدعومون من إيران من السلطة. ولم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن الجماعة كثيراً ما تشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.

