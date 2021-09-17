الذهب في طريقه لخسارة أسبوعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

انتعشت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4٪ إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6٪ من قيمته هذا الأسبوع. واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع الذهب 2.7٪ أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر (أيلول). وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

