مقتل امرأة برصاص مسلحين في ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر طبي في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل امرأة جراء إصابتها بطلق ناري من قبل مسلحين في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال المصدر لـ "يمن شباب نت"، إن امرأة من أسرة "العرومي" من أهالي منطقة "الواسطة"، توفت الخميس إثر إصابتها قبل يومين برصاص مسلحين قبليين أثناء اشتباكات مسلحة في مديرية ريف إب، شرق المحافظة.



وأضاف أن المرأة المصابة توفت في العناية المركزة بعد فشل انقاذها جراء إصابتها البالغة التي تعرضت لها الثلاثاء.



وكانت المرأة قد أصيبت بطلق ناري وهي في منزلها أثناء اشتباكات مسلحة بين مسلحين من أسرة "ضاوي" من جهة ومسلحين من أسرتي "النقيب" و"العواضي" من جهة أخرى.



وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة جرائم القتل بصورة كبيرة.

