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عاجل.. تدمير مسيرة حوثية قبل استهدافها جازان بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة ، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو جازان.

 

وأكد التحالف العربي أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق مسيرات مفخخة.

 

وقال إن محاولات الميليشيا الحوثية عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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