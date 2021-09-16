تعز.. اللجنة الأمنية تعلن فتح طريق التربة – تعز بعد أسبوع من إغلاقه

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، مساء الخميس، فتح طريق (التربة - تعز) بعد مضي أسبوع على إغلاقه من قبل سائقين محتجين.



وقالت اللجنة في بيان مقتضب أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن "اللجنة الأمنية بقيادة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل تمكنت من فتح طريق (التربة - تعز) ورفع إضراب سائقي الشاحنات في رأس هيجة العبد بعد أسبوع على إغلاق الخط"، دون مزيد من التفاصيل.



وكان سائقو مركبات النقل الثقيل بين محافظتي تعز وعدن بدأوا السبت الماضي إضرابًا شاملًا احتجاجًا على فرض رسوم يصفون بأنها "غير قانونية".



ويطالب السائقون برفع جميع نقاط الجبايات المنتشرة على طول الطريق من مدينة تعز إلى عدن، بالإضافة إلى صيانة طريق هيجة العبد.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق تظهر أسناد موسومة بصندوق النظافة والتحسين ومكتب الصناعة والتجارة ومكتب النقل في محافظتي لحج وتعز تفرض على السائقين دفع مبالغ كبيرة.



وهناك أكثر من 400 شاحنة نقل متوقفة منذ سبعة أيام على طول الطريق من مفرق بني غاري بمديرية الشمايتين وحتى هيجة العبد، شارك سائقوها في الإضراب، وفق سائقون تحدثوا لـ"يمن شباب نت".



وكان سائقو الشاحنات بدأوا مطلع سبتمبر الجاري، إضرابًا عن العمل استمر لثلاثة أيام قبل أن يعلنوا تعليق الإضراب بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم، لكنهم استأنفوا الإضراب السبت الماضي.



وكانت اللجنة الأمنية في تعز أعلنت الأربعاء الماضي إزالة النقاط العشوائية من خط الضباب وصولاً إلى الأقروض، وقالت في بيان لها، إنها "ستضع نقاطا أمنية للشرطة العسكرية والأمن العام ولن تسمح بأي نقاط عشوائية من شأنها ابتزاز المواطنين أو إعاقة حركة التنقل".

