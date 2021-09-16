حضرموت.. وقفة نسائية تندد بتدهور الوضع المعيشي وتطالب برحيل الإمارات

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت العشرات من النساء في مدينة المكلا، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "الوقفة الاحتجاجية نددت بتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بمحافظة حضرموت وانعدام الخدمات العامة والانقطاع المستمر لمنظومة الكهرباء".



وأضاف أن: "النساء المحتجات حملن السلطة المحلية كامل المسؤولية عن قتل وإصابة المحتجين من أبناء المكلا، وطالبت الجهات الإنسانية والحقوقية بسرعة محاسبة المتورطين بالاعتداء على المحتجين وعلى رأسهم المحافظ البحسني".



ورفعت المحتجات عبارة: "ارحل يا التحالف.. ارحل يا البحسني" تعبيرا عن مطالبها برحيل قوات التحالف وفي مقدمتها القوات الإماراتية وكذا المحافظ فرج البحسني ووكلائه وجميع المسؤولين بالمحافظة.



في السياق، شهدت مدن المكلا والشحر والغيل في حضرموت صباح اليوم هدوءا نسبيا، عدا تجمعات قليلة من المحتجين وتراجع حوادث الشغب، وفق شهود عيان.



وكان محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، أعلن في وقت سابق اليوم حظرا جزئيا للتجوال من الساعة الـ8 مساءً وحتى الـ6 صباحًا، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

