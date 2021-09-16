محافظ حضرموت يعلن حظرا جزئيا للتجوال بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، الخميس، حظرا جزئيا للتجوال وذلك في ظل احتجاجات وأعمال شغب وتخريب تشهدها المحافظة (شرقي اليمن) منذ نحو أسبوع.



وأصدر المحافظ البحسني قرارا قضت المادة الأولى منه "بتنفيذ الحظر الجزئي بالمحافظة اعتبارًا من الساعة الـ8 مساءً وحتى الـ6 صباحًا، اعتبارًا من اليوم الخميس 16/9/2021م وحتى اشعار آخر".



فيما قضت المادة الثانية بتنسيق جميع المرافق الخدمية مع مركز العمليات المشتركة بالمحافظة بما يضمن استمرار خدمتها للمواطنين، في حين قضت المادة الثالثة، بتنفيذ القرار من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والمعنيين كلًا في مجال اختصاصه، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.



وجاء في ديباجة القرار أنه صدر، بناء على المعطيات المتوفرة من المصادر الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، ونظرًا لما تمر به المحافظة من أعمال شغب وتخريب وفوضى وإقلاق للسكينة العامة من قبل عناصر مندسة استغلت الاحتجاجات السلمية المشروعة للمواطنين للنيل من أمن واستقرار المحافظة.





في ذات السياق، أعلن جمال سالم عبدون وكيل أول وزارة التربية والتعليم ـ مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت، تعليق الدراسة لمدة أسبوع.



ونص التعميم الموجه لمدراء إدارات التربية والتعليم بالمديريات، بإعلام المدراس بتعليق الدراسة لمدة اسبوع اعتباراً من الاحد القادم 19 / 9 / 2021م، وفقاً لتوجيهات محافظ حضرموت.



ومنذ أسبوع تشهد مديريات عدة في حضرموت، احتجاجات شعبية تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكنها تحولت إلى التخريب والشغب، طالت مؤسسات حكومية وخاصة.

