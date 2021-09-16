الرئيس هادي يؤكد حرص حكومته على الحوار لوقف الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، حرص حكومته على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار، لإنهاء حالة الحرب المفروضة التي يعاني من تداعياتها اليمنيون.



وجاء ذلك خلال لقائه، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث مستجدات الأوضاع وسبل تحقيق السلام وإنهاء الحرب في البلاد.

وقال هادي: "نؤيد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث، والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف "نتفق مع الجانب الأمريكي في القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها منع نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، ومحاربة الإرهاب".

ولفت الرئيس إلى "أهمية الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي الانقلابية لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ، وآخرها استهدافها ميناء المخا، وإحراق مخازن المواد الإغاثية، والإنسانية بصورة عدائية سافرة".

ومن ناحيته أكد المبعوث الأمريكي وحدة الموقف الدولي من اليمن ووحدته، وتحقيق السلام العادل.