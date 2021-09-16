شكرا لبحثكم عن خبر بالصور من جبهة أبين .. الجنوب بخير والحوثي مندحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لازال الجنوب بخير منذ سماع خبر وصول الحوثي حدود محافظة أبين شعر الجميع بالخطر فدفعت القبائل وقوات الجيش والأمن بتعزيزات كبيرة واستدعاء الانتقالي قواته وابلغهم نيته إرسالهم إلى هناك ولم أتأكد هل فعل أما لا حتى الآن ولكن التعزيزات مستمره وتغيرت المعادلة قواتنا هي من تملك زمام المبادرة ودك مواقع الحوثيين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ... بحسب حيدرة واقس موضحا ذلك بصور ..

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