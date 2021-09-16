شكرا لبحثكم عن خبر اللواء عيدروس الزُبيدي يتفقد عددا من المرافق الخدمية في العاصمة عدن العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، عددا من المرافق الخدمية في العاصمة عدن.

واطلع الرئيس القائد خلال نزوله الميداني إلى عدد من مديريات العاصمة، على سير العمل في شركة مصافي عدن، ومحطة الحسوة الكهروحرارية، ومستوى تنفيذ المهام فيهما.

وأكد الرئيس الزُبيدي على ضرورة رفع وتيرة العمل وتعزيزه والرفع من مستوى الأداء بما يُسهم في تحسين الأوضاع العامة في العاصمة، وانتشالها من وضعها المزري، مشدداً على على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، واتخاذ كافة الاجراءات تماشيًا مع حالة الطوارئ المُعلنة.

بدورهما، أكدت قيادتا شركة مصافي عدن، ومحطة الحسوة الكهروحرارية، حرصهما على بذل الجهود اللازمة لتحسين الأداء في المرفقين، واستئناف العمل في القريب العاجل.

رافق الرئيس القائد خلال زيارته أعضاء هيئة رئاسة المجلس الدكتور ناصر الخبجي، والأستاذ فضل الجعدي، والمهندس عدنان الكاف، والمهندس نزار هيثم، والمدير العام لكهرباء العاصمة عدن سالم الوليدي