اختتام دورة القانون الإنساني لضباط الجيش في مأرب

وأكد مدير دائرة الشؤون القانونية العميد الركن عبدالله المقطري، أهمية هذه الدورات التدريبية التوعوية، لرفع كفاءة ضباط وقيادات الجيش، وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات والحروب.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت الدائرة القانونية ودائرة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، اليوم، دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني، في مدينة مأرب، بمشاركة 50 ضابطا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012