شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة القانون الإنساني لضباط الجيش في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت الدائرة القانونية ودائرة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، اليوم، دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني، في مدينة مأرب، بمشاركة 50 ضابطا.
وأكد مدير دائرة الشؤون القانونية العميد الركن عبدالله المقطري، أهمية هذه الدورات التدريبية التوعوية، لرفع كفاءة ضباط وقيادات الجيش، وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات والحروب.