الزويدي يلتقي مسؤول مشروع تحسين سُبل العيش بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، صباح اليوم الخميس، بمكتبه، مسؤول مشروع تحسين سُبل العيش بالقطاع الزراعي بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس عبدالحكيم النابهي، وبحضور مدير مكتب الزراعة والري بالمديرية الأستاذ محمد عوض العدل.



وتهدف زيارة ممثل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالقطاع الزراعي ( مكوّن الصناعات الغذائية ) لمديرية سيحوت، للتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وتقديم شرحاً تفصيلياً عن طبيعة المشروع وأهدافه ومعاييره وضرورة المشاركة الإيجابية للمجتمع المحلي لضمان الوضوح والشفافية، ولتسيير أعمال الفريق الميداني للوكالة بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع في إطار المصلحة العامة.

ورحب الشيخ الزويدي بالمهندسين النابهي، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها لتنفيذ مشروع تحسين سُبل العيش بمديرية سيحوت، كما قدم جزيل شكره للقائمين على وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لتنفيذه الكثير من المشاريع والبرامج الهادفة بالمديرية، مؤكداً بأن السلطة المحلية بمديرية سيحوت ستعمل على تذليل كافة الصعاب وتسهيل أعمال الوكالة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ونجاح.

وخرج اللقاء بالاتفاق على عدة نقاط أهمها :

1_ إشراك المجتمع المحلي من خلال تشكيل لجنة / لجان مجتمعية طوعية لضمان الوضوح والحيادية وتسيير أعمال فريق العمل الميداني التابع للوكالة خلال مراحل التنفيذ.

2_ الالتزام بتطبيق معايير وضوابط واشتراطات اختيار مناطق الاستهداف، وفقاً لطبيعة تدخلات وأنشطة المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة.

3_ الالتزام بتطبيق المعايير والضوابط المحددة للفئة المستهدفة التي يتم الرفع بقوائمها الأولية إلى المشروع من قبل اللجان المجتمعية كأساس لتنفيذ المسح الميداني وصولاً إلى القوائم النهائية.

4_ مشاركة السلطة المحلية ومكتب الزراعة في الأنشطة والفعاليات المرافقة لتنفيذ المشروع.

5_ دعم فريق العمل الميداني للوكالة أثناء مراحل التنفيذ المختلفة، وتوفير الحماية له إذا تطلب الأمر ذلك.

6_ الرفع لإدارة المشروع بأي مقترحات أو ملاحظات أو شكاوى أو اختلالات.

حضر اللقاء كلاً من، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، ومديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد.