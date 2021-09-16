مدير عام  الغيضة يدشن فعاليات اجتماع عمل لمناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية FGM

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مديرية الغيضة بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عوض سعيدان اليوم بمدينة الغيضه، اجتماع عمل السلطة المحلية بالمحافظة ضمن مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية FGM، الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFOA، تحت رعاية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.



وخلال التدشين عبر مدير عام المديرية عن سعادته لحضور الورشة ضمن مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية FGM التي يمولها صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني.

وأكد سعيدان بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عونا لمثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى حماية المجتمع من العديد من الظواهر السلبية الخطيرة ومنها تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها.

وقال سعيدان: إن هذه الورشة تضم كوكبة من أعضاء المجلس المحلي والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء ومن أهل الاختصاص نأمل منها أن تخرج بتوصيات تحد من ظاهرة التشوهات للأعضاء التناسلية الأنثوية.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة كونهم الجهة الإشرافية لمثل هذه الورش ومنظمات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية ينفذ بمديرية الغيضة.