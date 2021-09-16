شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق الدراسة لمدة أسبوع في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أعلن محافظ حضرموت، فرج البحسني، مساء اليوم، تعليق الدراسة في عموم مدارس المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وجاء ذلك في مذكرة رسمية وجهها المحافظ، لمدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال عبدون، اليوم الخميس، تقضي بهذه الإجراءات.

وبحسب الوثيقة فإن العملية التعليمية ستستأنف بعد انقضاء أسبوع من الموعد المحدد، ما لم يتم تعديل هذه الإجراءات.