شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان حالة حظر تجوال جزئي بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم (115) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة حظر التجوال الجزئي بمحافظة حضرموت.



وقضت المادة الأولى من القرار بتنفيذ الحظر الجزئي بالمحافظة اعتبارًا من الساعة الـ8 مساءً وحتى الـ6 صباحًا، اعتبارًا من اليوم الخميس 16/9/2021م وحتى اشعار آخر، فيما قضت المادة الثانية بتنسيق جميع المرافق الخدمية مع مركز العمليات المشتركة بالمحافظة بما يضمن استمرار خدمتها للمواطنين، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ القرار من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والمعنيين كلًا في مجال اختصاصه، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ويأتي إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبناء على المعطيات المتوفرة من المصادر الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، ونظرًا لما تمر به المحافظة من أعمال شغب وتخريب وفوضى وإقلاق للسكينة العامة من قبل عناصر مندسة استغلت الاحتجاجات السلمية المشروعة للمواطنين للنيل من أمن واستقرار المحافظة