نائب الرئيس يطلع من رئيس الأركان ومحافظ مأرب على الأوضاع المختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، للاطلاع على المستجدات الميدانية في جبهات القتال ومختلف الأوضاع في المحافظة.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى موجز عن الأوضاع الميدانية وأحوال المواطنين والمقاتلين وما يحرزونه من انتصارات وبطولات خالدة في جبهات الحرية والكرامة بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

وأشاد نائب الرئيس بكل الجهود المبذولة على الصعيدين المدني والعسكري، مثنياً على الأدوار الخالدة للأبطال الأماجد من الجيش والأمن والمقاومة والقبائل الحرة في مأرب التاريخ وكل ميادين العزة والشرف وهم يخطون بدمائهم الزكية معالم الانتصار والحرية، والهزيمة لمشروع الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

كما عبر نائب رئيس الجمهورية عن تقديره وشكره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الذين يخوضون معنا معركة النضال العروبي والأخوي في إنهاء الانقلاب وردع مشروع إيران التخريبي.

ووضع نائب الرئيس، خلال الاتصال، رئيس الأركان ومحافظ محافظة مأرب في صورة المستجدات السياسية وفي المقدمة منها حرص الشرعية المستمر بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على التعاون الإيجابي مع الجهود الأممية والانحياز لخيار السلام الدائم فيما لو غلّبت الميليشيات الانقلابية صوت العقل وتخلّت عن ثقافة العنف وعن إزهاق الأرواح وعن استهدافها للمدن والمدنيين والنازحين وتهديدها لمصالح الأشقاء والأصدقاء انقياداً لأوامر داعميها الإيرانين.

من جانبهما، تطرق رئيس الأركان العامة ومحافظ مأرب إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بمهامهما المختلفة، مشيران إلى المعنويات القتالية العالية والتلاحم الكبير بين أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة ورجال القبائل في معركة استعادة الدولة وحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا على كامل التراب اليمني.