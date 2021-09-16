رئيس الأركان يتفقد أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في جبهة صرواح غرب محافظة مارب، مطلعاً على أوضاعهم وما يسطرونه من ملاحم بطولية خالدة.



ونقل رئيس هيئة الأركان، إلى الضباط والصف والجنود تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مشيداً بالتضحيات الكبيرة والبطولات التي يصدرونها في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت والمكتسبات الوطنية.

وعقد رئيس الأركان خلال الزيارة اجتماعاً بقيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية التابعة لها.. مهنئاً قيادة المنطقة ومنتسبيها بقدوم العيد الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة التي أنهت مرحلة مظلمة من تاريخ شعبنا اليمني.. داعياً جميع اليمنيين إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة في كل قرية وعزلة ومدينة.

كما أشاد بدور المنطقة في تنفيذ المهام القتالية والعسكرية المنوطة بها وبدورها المحوري في مقارعة فلول مليشيا الحوثي الكهنوتية الإيرانية وما ألحقته بها من خسائر فادحة في العتاد والأرواح طيلة السنوات الماضية.

وقال إن المنطقة العسكرية الثالثة ترسم من خلال تضحياتها ملامح النصر الكبير على مليشيا الكهنوت الإيرانية.. مؤكداً أن هزيمة المليشيا الإيرانية الإرهابية باتت قريبة وهي اليوم تتعرض لضربات موجعة وخسائر كبيرة في مختلف جبهات القتال.

وحث رئيس الأركان، أبطال الجيش الوطني على الاستمرار بنفس الوتيرة في تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم، فالعدو بات في أضعف حلقات الهزيمة والانكسار، وبعزيمة هؤلاء الأبطال ستنتصر اليمن وسنحتفل بذلك في العاصمة صنعاء قريباً.