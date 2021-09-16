بلادنا تشارك في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوفد ترأسه السفير ومندوب اليمن الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.



واستعرض السفير ما تقوم به ايران من دعم للمليشيا الحوثية الانقلابية وتزويدها بالاسلحة، بهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة..مطالباً ايران بالامتثال لالتزاماتها النووية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها وبروتوكولها الإضافي واهمية التزامها بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥ الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع إيران.

وناقش الاجتماع مواضيع متعلقة بالأمن والأمان النوويين، والعلوم والتكنولوجيا النووية ،وتنفيذ ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا اضافة الى القدرات النووية الإسرائيلية.