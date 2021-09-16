الرئيس هادي يستقبل المبعوث الأمريكي إلى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندر كينغ لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل تحقيق السلام وانهاء حالة الحرب في اليمن.



وأكد الرئيس حرصه على حقن دماء اليمنيين والجلوس الى طاولة الحوار كما ندعي على الدوام كسبيل لأنهاء حالة الحرب المفروضة التي يعاني من تداعياتها شعبنا اليمني.

وقال " نتفق مع الجانب الأمريكي في القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها عدم نقل التجربة الإيرانية الى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب".

وأضاف فخامته " كما نؤيد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".. لافتا الى أهمية الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي الانقلابية لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الاعمال المستهدفة للمدن والموانئ واخرها استهدافها لميناء المخا واحراق مخازن المواد الاغاثية والإنسانية بصورة عدائيه سافره.

من جانبه عبر المبعوث الامريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي بعد لقاء فخامة الرئيس بالمبعوث الاممي الجديد الى اليمن املا بداية مرحلة جديده تفضي الى السلام.. مؤكدا دعم بلاده لجهود المبعوث.

كما أكد المبعوث الامريكي دعم جهود فخامة ألرئيس وحكومته الشرعية التواقه الى السلام لمصلحة الشعب اليمني.. لافتا الى سلوك ايران في المنطقة بما تمثله من اشارات سلبيه على السلام في اليمن.. مؤكدا وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته وتحقيق السلام العادل.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.