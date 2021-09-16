تدشن الحملة الوقائية ضد كورونا بلقاح جونسون أند جونسون في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى اليوم الحملة الوقائية ضد كوفيد19 بلقاح جونسون أند جونسون .



وتستهدف الحملة في الدرجة الاولى العاملين الصحيين والمعلمين وكبار السن والمرضى بالامراض المستعصية وموظفين منفدي الميناء والمطار والشاغلين في القطاع السياحي والمؤسسات الحكومية الأكثر عرضة لخطر الفيروس والتعامل اليومي مع المواطنين .

وفي تدشين الحملة أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بسقطرى الدكتور سعد عامر حمودي ان عدد جرعات اللقاح الواصلة للمحافظة من الوزارة الف و300 جرعة و سيتم تسجيل بيانات المحصنين في منصة موقع وزارة الصحة .. داعيا المستهدفين الى سرعة التحصين بجرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون لوقاية انفسهم من التاثيرات السلبية التي يسببه فيروس كورونا .

حضر التدشين عدد من المسؤولين في السلطة المحلية وقطاع الصحة بالمحافظة .