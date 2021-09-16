تعرف على موعد وصول الدفعة الثانية من لقاحات أسترازينيكا ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية ببلادنا موعد وصول الدفعة الثانية من لقاحات أسترازينيكا البريطاني للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه المحافظات اليمنية المحررة بعملية التطعيم ضد كورونا بلقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي، ذي الجرعة الواحدة.

وقال وزير الصحة، الدكتور قاسم بحيبح "إن يوم الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، هو موعد وصول الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا" ذي الجرعتين.

وأشار الوزير اليمني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أن الدفعة الثانية من أسترازينيكا تقدر بما يزيد على 246 ألف جرعة.

وكانت بلادنا استقبل أواخر مارس/آذار الماضي الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، والمقدرة بنحو 360 ألف جرعة، قدمتها منظمة الصحة العالمية.

وخلال الفترة ما بين أبريل/نيسان، ويوليو/تموز الماضيين استهلكت تلك الكمية من لقاح أسترازينيكا في تطعيم اليمنيين، وعلى رأسهم الطواقم الطبية بمراكز العزل، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

بينما تلقى اليمن في 29 أغسطس/آب الماضي الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون"، المقدمة من خلف "كوفاكس" العالمي، والمقدرة بنحو 151 ألف جرعة، من إجمالي 504 ألف جرعة سيحصل عليها اليمن لاحقا.

وبدأت يوم الإثنين الماضي، كافة المراكز المعنية بالتلقيح ضد كورونا، بالبدء في عملية التطعيم بلقاح جونسون في عموم المناطق اليمنية المحررة.

ولا يزال اليمن من بين البلدان الأقل وصولا للقاح ضد كورونا، إذ لا يتجاوز نسبة المطعمين كليا من اليمنيين 0,1 % من إجمالي عدد السكان.

فيما تواصل مليشيات الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن، الأكثر كثافة من حيث السكان، الامتناع عن توزيع اللقاح ويضطر اليمنيون الراغبون بأخذ اللقاح للسفر إلى المناطق والمحافظات المحررة.

وبلغت آخر إحصائيات الإصابة المؤكدة بكورونا في اليمن، حتى يوم الأربعاء، نحو (8527) إصابة، توفيت منها (1612) حالة، بينما تعافت (5305) حالات، بحسب إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة اليمنية.