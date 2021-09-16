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مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في الدريهمي جنوبي الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الخميس 16 سبتمبر /أيلول 2021، الأعيان المدنية والتجمعات السكنية جنوب الحديدة بقصف مدفعي كثيف وبالأسلحة المختلفة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن المليشيات قصفت منازل المواطنين في الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 بصورة كثيفة ومتعمدة.

 

وأضافت المصادر، إن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة على الأعيان المدنية شرق مدينة الحديدة، منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.

 

وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن بقايا جيوب المليشيات أطلقت النار على المزارعين في مزارعهم بمنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، واستهدفت المسافرين في الطرقات المؤدية إلى المنطقة بالأسلحة القناصة والأسلحة المتوسطة.

 

يذكر أن المليشيات الحوثية رفعت من وتيرة انتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة، في تحدٍّ سافر منها للمجتمع الدولي وفي سعي لنسف الجهود الأممية لإحلال عملية السلام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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