إصابة طفل بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين في الخوخة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة قطابا التابعة لمديرية الخوخة جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل (صادق ثابت عكيمي)، البالغ من العمر 8 سنوات، أصيب بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي شرق منطقة قطابا.

وطبقاً للمصادر، فقد تعرض الطفل لانفجار اللغم أثناء مروره على متن دراجة نقل نارية في طريق فرعية نحو إحدى المزارع، وتم نقله إلى المستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الميداني، أن الطفل تعرض للإصابة بجروح متفاوتة، وتتطلب حالته الصحية نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد يومين من إصابة 17 مدنياً بجروح معظمهم نساء وأطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين شرق منطقة قطابا كانوا على متن سيارة هايلوكس تقلهم في طريق عودتهم من حفلة عرس في التحيتا