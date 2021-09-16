مقتل طفل بشظية قذيفة حوثية جنوب محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل طفل بشظايا قذيفة مدفعية اطلقتها مليشيات الحوثي على حي سكني، اليوم الخميس، شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن).



وذكر مصدر محليإن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف مدفعية منازل المواطنين، صباح اليوم، في منطقة "دخنان" ومناطق أخرى في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

ووفقا للمصدر، أسفر القصف المدفعي للحوثيين عن مقتل الطفل علوي أحمد درويش كشح 18 عاما بشظايا قذيفة حوثية، وتضررت عديد من منازل منطقة دخنان ومناطق مجاورة.

ويأتي مقتل الطفل علوي بعد ساعات على إصابة الطفل صادق ثابت عكيمي 8 سنوات، ويومين من واقعة إصابة 17 مدنيا بانفجار لغمين من مخلفات الألغام الحوثية في منطقة قطابا وسط مديرية الخوخة جنوبي الحديدة