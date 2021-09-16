شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة الشيخ القبلي "علي بن غريب" من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة على الخط الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

نجا الشيخ القبلي والقيادي البارز في المقاومة الشعبية "علي بن حسن بن غريب الشبواني" من محاولة اغتيال استهدفته بتفجير سيارة مفخخة على الخط الدولي بين العبر ومأرب.



وذكر مصدر مقرب من أسرة "الشبواني"، أن "بن غريب" كان قادما من منفذ الوديعة عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من موكبه على الخط الدولي بين مدينة مارب ومدينة العبر.

وتابع المصدر أنه لم يصب أي من الشيخ "بن غريب" أو مرافقيه في الحادثة، فيما تعرضت سيارته لأضرار جراء الانفجار.

وسبق أن استهدفت ميليشيا الحوثي منزل "بن غريب" بصاروخين باليستيين، لكنه نجا من كل تلك الحوادث