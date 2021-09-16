وكيل وزارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية البرازيل لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير أوسان عبد الله أحمد العود، اليوم، مع سفير جمهورية البرازيل غير المقيم لدى بلادنا مارسيلو سوزا ديلا نينا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي اللقاء أكد الوكيل العود أن البرازيل واليمن تجمعهما العديد من القضايا المشتركة وهو ما ينعكس بشكل واضح على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية، وكذا على العلاقات التجارية المتينة والتي ما زالت مستمرة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن بسبب الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

من جانبه أشار السفير البرازيلي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده بالشأن اليمني .. مجدداً حرصه على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.