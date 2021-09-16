شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقصف معسكر اللواء ١١٥ بلودر وقوات موالية للحوثي تسيطر على أجزاء من بيحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قصفت ميلشيا الحوثي ظهر اليوم الخميس مدينة لودر بمحافظة ابين

واستهدف القصف الذي نفذته مليشيا الحوثي بصاروخ بالستي معسكر اللواء ١١٥ حيث وبحسب مصادر محلية بأن الصاروخ أصاب مقر اللواء .

هذا ولقد وسمع الانفجار في انحاء متفرقة من المدينة ولم تورد حتى الآن عن وجود إصابات أو قتلى جراء القصف .

هذا ولقد سيطرت قوات موالية للمليشيات الحوثية اليوم الخميس على أجزاء من مديرية بيحان بمحافظة شبوة .

وقال مصدر محلي ان القوات الموالية للحوثيين سيطرت على كلا من منطقة الكٌرع وارض السادة وارض ال فرج بوادي نحر.

وبحسب المصادر فإن القوات الموالية للحوثيين باتت تبتعد عن مركز المديرية بأقل من 6 كيلو متر .