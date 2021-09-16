شكرا لبحثكم عن خبر وزير الرياضة اليمني يبارك انطلاقة الدوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بارك وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، الأربعاء، انطلاقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد توقف دام نحو 7 أعوام، بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وفي تصريح وزعته الإدارة العامة للإعلام بديوان وزارة الشباب والرياضة، وتسلم "كووورة" نسخة منه، شكر البكري الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي أعاد الروح للملاعب، رغم كل المعوقات والصعوبات والتحديات التي سبقت انطلاقة الموسم.

كما توجه بالشكر إلى السلطتين المحليتين في محافظتي (شبوة وحضرموت)، وفرعي مكاتب وزارة الشباب والرياضة، على المساهمات الفاعلة وحرصهما على توفير الأجواء المناسبة أمام الفرق المشاركة، لضمان نجاح المسابقة.

وأشاد أيضا بحرص الأندية وتفاعلها مع انطلاق الموسم، بعد فترة التوقف الإجبارية، داعيا اللاعبين والجماهير للتحلي بالأخلاق الرياضية والتعاون مع اللجان المنظمة، واللجان الأمنية والحكام والاعلام، حتى يظهر الدوري بالشكل المشرف واللائق بالرياضة اليمنية.

وكان الصقر من تعز قد استهل مشواره في المنافسة، بتحقيق الانتصار الأول على حساب شعب إب، بهدفين دون رد، فيما انقاد شعب حضرموت واتحاد إب إلى التعادل السلبي، ضمن الجولة الأولى من الدوري.