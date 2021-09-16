استشهاد ضابط كبير بالجيش خلال معارك مع الحوثيين في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

استشهد قائد أركان لواء "الأماجد" العقيد أحمد الدماني، في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، في المعارك التي تخوضها وحدات من اللواء والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي في منطقة الحازمية بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).



وذكر مصدر عسكري أن العقيد أحمد الدماني استشهد في المعارك ضد ميليشيا الحوثي بجبهة الحازمية عقب سيطرة المليشيا على مناطق واسعة في مديرية الصومعة، لكن المصدر قال إن قوات المقاومة الشعبية مسنودة بوحدات من قوات السلفيين تصدت لهجوم الحوثيين غداة وصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق "المحلحل" والحازمية.

ونقل الدماني إلى أحد مستشفيات محافظة شبوة لكنه كان قد توفى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، وفي معارك سابقة كان الدماني أصيب مرتين خلال المعارك مع ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء المحاذية لمديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين.

ويقول المصدر العسكري إن وحدات من محور أبين والقوات المشتركة استعادت السيطرة على الأجزاء الشرقية من عقبة "المحلحل" الجبلية حيث يوجد الطريق البديل المؤدي إلى محافظة البيضاء، عقب سيطرة الحوثيين على عقبة ثرة الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر ومكيراس، في مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا