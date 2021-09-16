قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين قبليين في مدينة الحزم بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الجوف

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الأربعاء، بين عناصر ميليشيا الحوثي من جهة وبين مسلحين قبليين داخل مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمال اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، اندلعت بعد خلافات بين مسلحين قبليين يعملون في تجارة المشتقات النفطية "السوق السوداء" وبين عناصر ميليشيا الحوثي، التي تعمل على احتكار السوق لصالحها.

وطبقا للمصادر فقد سقط قتلى وجرحى من الجانبين جراء الاشتباكات، التي سبق أن اندلعت للأسباب ذاتها في فترات سابقة. من جهته قال مدير مكتب الإعلام في الجوف يحيى قمع، إن 4 من عناصر الميليشيا قتلوا وجرح ثلاثة آخرون جراء الاشتباكات التي اندلعت "على خلفية الأوضاع الاقتصادية المزرية واحتكار المليشيا للتجارة من خلال السوق السوداء".

وتخضع مدينة الحزم لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام 2020، ويهرّب مسلحو القبائل النفط عبرها من مناطق الحكومة التي تباع فيها المشتقات بأسعار زهيدة مقارنة بها في مناطق الميليشيا طمعاً في الربح.

ويتجاوز سعر جالون النفط "20 لتر" 11000 ريال في مناطق سيطرة الميليشيا التي حولت مناطقها لسوق سوداء كبيرة تدر أرباحاً ضخمة لصالح الحرب