وزير الصحة: الدفعة الثانية من لقاح استرازينيكا ستصل في الـ22 من سبتمبر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، أن الدفعة الثانية من لقاح استرازينيكا ستصل اليمن في الـ22 من الشهر الجاري.



وقال في تغريدة على صفحته بموقع تويتر إن "22 سبتمبر هو الموعد المحدد ان شاء الله لوصول الدفعة الثانية من لقاحات استرازينكا لليمن".

ولفت الى أن الكمية المقدر وصولها "246,400 جرعة"، من ضمن الجرعات المقدمة عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت اليمن استملت الدفعة الأولى من اللقاح نهاية شهر مارس الماضي، بعدد 360 ألف جرعة، هي الدفعة الأولى من 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021