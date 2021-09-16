تقرير يكشف عن توثيق 64 ألف انتهاك لمليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 64306 انتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 1يناير 2018م وحتى 1يونيو2021.



وذكرت الشبكة في بيان صحافي، انها وثقت 7316 حالة قتل، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً، وتصدرت محافظة تعز على المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالة قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالة قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيل بالإضافة إلى لحج بـ819.

كما تم رصد 646 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 123 طفلاً، و157 امرأة.

وأشار التقرير الى تسجيل 12636 عملية اختطاف في 20 محافظة، منهم 12636 مختطف من المدنيين.

وسجلت الشبكة 619 حالة تعذيب إضافة إلى 21 حالة تم وضعهم دروعا بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، 41 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، 23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.