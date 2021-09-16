وزير الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، اجتماعاً للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مديريات الوادي والصحراء.



وأكد وزير الداخلية على احترام حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وأهمية الحفاظ على مؤسسات ومنشآت الدولة.. مشددا على أهمية قيام أجهزة الأمن والجيش بدورها في تثبيت الأمن والاستقرار بوادي حضرموت.

وأشاد بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت في دعم الأجهزة الأمنية ومشاريع البنية التحتية والتي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا أعضاء اللجنة الأمنية أبناء وادي حضرموت للحفاظ على المصالح العامة والخاصة ومساندة أجهزة الأمن والجيش لمنع كل من تسول نفسه زعزة الأمن والاستقرار.