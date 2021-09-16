شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد إب اليمني يعلن تعاقده مع العميسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن نادي اتحاد إب اليمني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع فؤاد العميسي متوسط الميدان السابق لمنتخب اليمن من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وقال مصدر في اتحاد إب لـ"كووورة": "حصلنا على خدمات اللاعب المتميز فؤاد العميسي، ونتمنى أن يكون إضافة للفريق".

وأضاف: "الاتفاق تم منذ مدة، لكننا لم نحسم التوقيع معه إلا في الساعات الأخيرة من نهار أمس الثلاثاء بعد تأكد وصول البطاقة الدولية".

وبرز فؤاد العميسي في المنتخب اليمني الأول خلال السنوات التي سبقت توقف البطولة عام 2015 في مركز خط الوسط الدفاعي.

كما يعد من أبناء نادي شعب صنعاء لكنه لعب محليا للأهلي صنعاء وصقر تعز، كما احترف في أكثر من نادي سعودي بدوري الدرجة الثانية.

وسيقام الدوري اليمني بنظام المجموعتين حيث سيتضم كل مجموعة 7 فرق، وستلعب كل مجموعة دوري ذهاب وإياب، وسيهبط من كل مجموعة فريقان إلى الدرجة الثانية، ويتأهل مثلهما إلى المربع الذهبي للبطولة لتسمية البطل.

وتضم المجموعة الأولى "شعب حضرموت، وحدة صنعاء، العروبة، فحمان، التلال، اتحاد إب، شباب الجيل"، فيما تضم المجموعة الثانية "الصقر، أهلي صنعاء، اليرموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب إب، الهلال".