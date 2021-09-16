شكرا لبحثكم عن خبر الأندية اليمنية تطالب بإلغاء الهبوط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت الأندية اليمنية المشاركة في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الأولى، في الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء، بإلغاء الهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم أو تقليل العدد إلى فريقين فقط "فريق بكل مجموعة".

وتخشى معظم الفرق المشاركة في البطولة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، في ظل نظام المجموعات الذي تقام منافساته بنظام التجمع الذي جعل الفرق تلعب مباريات البطولة في مدة زمنية قصيرة، وحرمهم من فرصة الحصول على وقت لمراجعة الأخطاء.

وأقر الاجتماع رفع الطلب إلى لجنة المسابقات العليا وقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، كما أبلغت اللجنة الفرق المشاركة بحقها في تغيير 5 لاعبين في 3 فرص من وقت المباراة، كإجراء يتم لأول مرة في الدوري اليمني.

وتطبيق توقف المباراة في الدقيقة (28 أو 29 أو 30) لمدة دقيقة واحدة لشرب الماء بسبب درجة الحرارة المرتفعة في مدينة سيئون.

وتم التوافق على تقديم وقت انطلاق المباريات يوميا من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 3:45 مع تثبيت موعد مباراة الافتتاح اليوم بين شعب حضرموت واتحاد إب الساعة 4:00 عصرا.

وسيقام الدوري اليمني بنظام المجموعتين حيث سيتضم كل مجموعة 7 فرق، وستلعب كل مجموعة دوري ذهاب وإياب، وسيهبط من كل مجموعة فريقان إلى الدرجة الثانية، ويتأهل مثلهما إلى المربع الذهبي للبطولة لتسمية البطل.

وتضم المجموعة الأولى "شعب حضرموت، وحدة صنعاء، العروبة، فحمان، التلال، اتحاد إب، شباب الجيل"، فيما تضم المجموعة الثانية "الصقر، أهلي صنعاء، اليرموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب إب، الهلال".





