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تركيب 10 ثلاجات على الطاقة الشمسية لـ9 مراكز صحية بشرق حضرموت

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اليمن العربي - قصيعر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيب 10 ثلاجات على الطاقة الشمسية لـ9 مراكز صحية بشرق حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - قصيعر

اطلع مدير مكتب الصحة بمديرية الريدة و قصيعر الأستاذ فؤاد سعيد السهب صباح اليوم ، على الترتيبات لتركيب عشر ثلاجات على الطاقة الشمسية بـ 9 مراكز صحية بعدد من مناطق المديرية وهي : الريدة الشرقية - المصينعة - سرار - قصيعر - عسد الفاي - عسد الجبل - ذنبات - تحت الطريق - ضبق هزاول لحفظ التطعيم ، بدعم من منظمة الصحة العالمية WSO.

 

وحث الأستاذ فؤاد السهب ، القائمين على الوحدات الصحية للحفاظ على هذه الثلاجات والتعامل معها بالشكل المطلوب لخدمة المواطنين..

 

وبيّن مدير مكتب الصحة ان الثلاجات ذات مواصفات عالية ، مضيفاً أنه بعد تركيب الثلاجات الجديدة ستنتهي معاناة المناطق الريفية في مديرية الريدة و قصيعر التي كانت تعاني من حرمان التطعيم في مناطقهم وتنقل إلى مناطق أخرى لعدم وجود ثلاجة لحفظ التطعيم.  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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