تركيب 10 ثلاجات على الطاقة الشمسية لـ9 مراكز صحية بشرق حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - قصيعر

اطلع مدير مكتب الصحة بمديرية الريدة و قصيعر الأستاذ فؤاد سعيد السهب صباح اليوم ، على الترتيبات لتركيب عشر ثلاجات على الطاقة الشمسية بـ 9 مراكز صحية بعدد من مناطق المديرية وهي : الريدة الشرقية - المصينعة - سرار - قصيعر - عسد الفاي - عسد الجبل - ذنبات - تحت الطريق - ضبق هزاول لحفظ التطعيم ، بدعم من منظمة الصحة العالمية WSO.



وحث الأستاذ فؤاد السهب ، القائمين على الوحدات الصحية للحفاظ على هذه الثلاجات والتعامل معها بالشكل المطلوب لخدمة المواطنين..

وبيّن مدير مكتب الصحة ان الثلاجات ذات مواصفات عالية ، مضيفاً أنه بعد تركيب الثلاجات الجديدة ستنتهي معاناة المناطق الريفية في مديرية الريدة و قصيعر التي كانت تعاني من حرمان التطعيم في مناطقهم وتنقل إلى مناطق أخرى لعدم وجود ثلاجة لحفظ التطعيم.