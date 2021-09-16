الكثيري يفتتح معرض الفنون التشكيلية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ، اليوم ، معرض الفنون التشكيلية لمخرجات ورشة ألوان السلام ، الذي نظمه مكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء بالشراكة مع مرسم ملتقى الفن .



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي خلال جولتهما من مدير عام الثقافة أحمد بن دويس ومدير مرسم ملتقى الفن الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي على محتويات المعرض الذي يشارك فيه نحو 15 فنان وفنانة تشكيلية ويحتوي على نماذج من لوحاتهم التشكيلية الفنية التي تحكي عن الحرب والسلم ، وتطلعات المواطنين للسلام المنشود واستعادة مؤسسات دولته وكرامته.

وأشار وكيلا المحافظة عصام الكثيري وعبدالهادي التميمي الى أهمية الفن التشكيلي ودوره في إيصال رسائل السلام، وما يمثله من حالة جمالية وإبداعية تعبر عن احتياجات المجتمع في هذه المرحلة ، شاكرين مكتب الثقافة ومرسم ملتقى الفن لتنظيم هذا المعرض وإبراز إبداعات الشباب .

حضر الافتتاح مديرا عموم الأمن والشرطة والشباب والرياضة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني ورياض الجهوري وعدد من مدراء إدارات الثقافة بالمديريات والجهات ذات العلاقة