مأرب.. انعقاد ورشة عمل تنسيقية بين شركاء العمل الانساني بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت بمحافظة مأرب، امس، ورشة عمل تنسيقية لشركاء العمل الانساني من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الحماية وتحسين سبل العيش والذي نظمته جمعية الوصول الانساني في اطار تنفيذ برنامج المساحة الامنة للنساء والفتيات ضمن مشروع الحماية ودعم سبل العيش للنساء والفتيات الناجيات من العنف او المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء من النازحات او المجتمع المضيف.



وكرس اللقاء، لرسم خرائط الخدمات المقدمة وتحديد نظام الاحالة للنساء والفتيات المعنفات للحصول على الخدمة بين شركاء العمل الانساني وبرنامج المساحة الامنة الذي ينفذ بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان في مديريات المدينة، الوادي وحريب حتى نهاية ديسمبر 2021م.

وخلال الورشة، جرى التعريف ببرنامج المساحات الامنة الذي يهدف الى تقديم خدمات متخصصة ومكاملة للنساء والفتيات الناجيات او المعرضات لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع قدراتهن ومستوى وصولهن الامن للموارد والخدمات وفرص تعزيز سبل العيش، الى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويقدم برنامج المساحات الامنية للنساء والفتيات الذي ينفذ حتى نهاية العام الجاري، العديد من الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف او المعرضات لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال ستة مكونات رئيسية تشمل : الدعم النفسي الاجتماعي، الدعم القانوني والحقوقي، المساعدات النقدية والتدخل الطارئ، التمكين الاقتصادي، التدريب والتأهيل.

حيث افتتح مشروع الحماية مركزين للمساحات الامنة للنساء والفتيات في مديرية المدينة عاصمة المحافظة لتقديم الخدمات الاول في مخيم الجفينة للنازحين والذي يعتبر اكبر مخيمات النزوح على مستوى الجمهورية، ومركز اخر في منطقة المطار شرق مدينة مأرب، فضلا عن مركز في مديرية الوادي ومركز في مديرية حريب.