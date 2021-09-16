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أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم

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اليمن العربي - مأرب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - مأرب

رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد،  وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

 

 

 

- الطماطم = 200 ریال

 

- البطاطس = 350 ریالا

 

ـ البصل = 400 ریال

 

ـ الكوبش = 150 ریالا

 

البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة

 

ـ الباذنجان = 700 ریال

 

- الموز = 400 ریال

 

- البرتقال = 500 ریال

 

البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

 

البرتقال یوسفي = 800 ريال

 

الشمام = 250 ریالا

 

ـ الفرولة = 1500 ریال

 

ـ التوت = 1000 ریال

 

- التفاح الخارجي = 2000 ریال

 

ـ التفاح محلي = 700 ریال

 

- الكوسة = 450 ریال

 

- الخیار = 550 ریال

 

- لحوم الابل = 4000 ریال

 

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

 

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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