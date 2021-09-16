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مأرب.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الأمنية بمأرب ضبط خلية إرهابية بحوزتها عبوات متفجرة وخرائط وإحداثيات لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد الركن سليم السياغي قوله إن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط الخلية بمليشيا الحوثيين. 

وأوضح العميد السياغي، أن مليشيا الحوثي أسندت لهم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف تجمعات للمدنيين وقيادات أمنية وعسكرية.

وأضاف، أنه تم ضبط الخلية الإرهابية بعملية رصد دقيقة للأجهزة الأمنية ومتابعة لعناصر الخلية، قبل تنفيذ مخططاتهم في المحافظة التي تكتظ بالنازحين من مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأشار "السياغي" إلى أن قيادات الحوثيين مستمرة في ارسال الخلايا الارهابية الى المحافظة بعد تجنيدهم وتدريبهم لاستهداف المدنيين الابرياء بشكل ممنهج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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