إرهاب مستمر.. إصابة طفل بانفجار لغم زرعه الحوثيون جنوب الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل، يوم الأربعاء، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

وذكر الرصد اليمني للألغام، أن الطفل (صادق ثابت عكيمي)، 8 سنوات، أصيب بانفجار لغم للحوثيين في إحدى المزارع بمنطقة "القطابا"، في مديرية الخوخة، جنوبي الحديدة.

يأتي هذا بعد نحو يومين من مقتل وإصابة 15 مدنيا من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون في سيارة كانت تقلّهم أثناء عودتهم من المشاركة في حفل زفاف جنوبي الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت في وقت سابق مليشيا الحوثي بزراعة نحو مليون لغم، وهي الحصيلة الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية.

