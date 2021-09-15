أمن مأرب يضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيا الحوثي بحوزتها عبوات متفجرة وخرائط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب خلال اليومين الماضيين، خلية إرهابية بحوزتها عبوات متفجرة وخرائط واحداثيات، لزعزعة الامن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.



واوضح قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد الركن سليم السياغي، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن التحقيقات الاولية مع العناصر المضبوطة كشفت ان هذه الخلية الارهابية تدار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسند إليها القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف تجمعات لمدنيين وقيادات أمنية وعسكرية، بعد ان فشلت كافة محاولات المليشيا في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال على اطراف محافظة مأرب رغم الحشود الكبيرة المتكررة لها وتكثيف الهجوم عبر انساق متتالية خلال الاشهر الماضية على الجيش الوطني والمقاومة الباسلة وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحه.

وقال العميد السياغي" إن عملية الضبط للخلية الارهابية تمت بعد عملية رصد دقيق ومتابعة من قبل الاجهزة الامنية لعناصر الخلية الارهابية حتى تكشفت كافة خيوطها، ليتم ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المحافظة التي تكتض بالنازحين من مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمحافظات الاخرى قدموا الى مأرب بحثا عن الامن والخدمات والكرامة الى جانب سكان المحافظة من ابناء القبائل"..

مشيراً إلى أن استمرارية قيادات مليشيا الحوثي تجنيد وتدريب وارسال الخلايا الارهابية الى محافظة مأرب لاستهداف المدنيين الابرياء وبشكل ممنهج، يكشف العقلية الاجرامية الحاقدة على الشعب اليمني والمنطلقات العقدية المتطرفة الارهابية التي تحشوا بها عقول مليشياتها.

وثمن عاليا قائد قوات الامن الخاصة التعاون الكبير من قبل المواطنين من النازحين وابناء المحافظة، مع الاجهزة الامنية، وابلاغهم عن أي اشخاص او تحركات مشبوهة.. مشيدا بيقظة منتسبي الاجهزة