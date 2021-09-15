وزير الشباب والرياضة يشيد بانطلاقة الدوري العام لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بانطلاقة الدوري العام لكرة القدم في نسخته الحالية 2020- 2021م بعد توقف دام سبعة أعوام بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً وانقلابها على الشرعية اليمنية.



وعبر الوزير البكري في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) عن شكره للاتحاد العام لكرة القدم الذي أعاد الروح للملاعب رغم المعوقات والصعوبات..مثمناً جهود ودور السلطتين المحليتين في محافظتي شبوة وحضرموت وفرعي مكاتب الشباب والرياضة، على مساهماتهم الفاعلة وحرصهم على توفير الأجواء المناسبة أمام الفرق المشاركة لضمان نجاح المسابقة.

كما اشاد البكري، بحرص الأندية وتفاعلها مع انطلاق الموسم بعد فترة التوقف واهتمامها على المشاركة وبما يعود بالفائدة على لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات قارية وإقليمية في مختلف الفئات..داعياً الجميع الى التعاون مع اللجان المنظمة واللجان الأمنية والحكام والاعلام حتى يظهر الدوري بالشكل المشرف واللائق بالرياضة اليمنية.

ويقام الدوري الحالي بنظام المجموعتين حيث تضم كل مجموعة 7 فرق، وستلعب كل مجموعة دوري ذهاب وإياب، وسيهبط من كل مجموعة فريقان إلى الدرجة الثانية، ويتأهل مثلهما إلى المربع الذهبي للبطولة لتسمية البطل.