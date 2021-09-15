شقرة تدافع عن محلحل بقوات عسكرية ضخمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت قوات الجيش مساء الأربعاء بتعزيزات عسكرية صوب عقبة المحلحل المطلة على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. وعلمت صحيفة عدن الغد ان قوات الجيش أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة من مدينة شقرة صوب منطقة المحلحل. وجاء ارسال هذه القوات عقب سيطرة قوات موالية للحوثيين على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

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