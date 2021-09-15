نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء علي حزام البصلاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء علي حزام البصلاني، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية التي بعثها لأولاد وأسرة الفقيد، إلى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية، ومساعيه الاجتماعية وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل البصلاني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.