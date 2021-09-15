شكرا لبحثكم عن خبر عودة تموين المحطات بالوقود في عدن بدون زيادة في الأسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مصدر مطلع في شركة النفط / عدن، عن انفراجة في أزمة المشتقات النفطية في العاصمة عدن وعودة الاستقرار التمويني ابتداءً من يوم غد الخميس .

وأشار المصدر إلى أن هناك جهود حثيثة بذلتها قيادة الشركة خلال الأيام القليلة الفائتة تكللت بالنجاح، وحرصت خلالها قيادة الشركة على عودة الاستقرار التمويني للمحروقات دون أي زيادات سعرية .

ولفت المصدر إلى أن الشركة وقيادتها، وانطلاقا من واجباتها والتزامتها كشركة وطنية، وضعت خطة متكاملة للسيطرة على النشاط التمويني للمشتقات النفطية وضبط أسعارها وتقديم خدماتها التموينية للمواطنين والعملاء بأسعار معقولة تنسجم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية وهي بصدد تطبيقها خلال الفترة القريبة القادمة بعد استيفاء الاجراءات والترتيبات المكملة لها.