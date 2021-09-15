عيدروس الزُبيدي يترأس الاجتماع الدوري للقادة العسكريين والأمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري للقادة العسكريين والأمنيين.



واستعرض الاجتماع، الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن، ومحافظتيّ أبين ولحج في ضوء التقارير المقدمة من مديري الأمن في هذه المحافظات، والتي تضمنت تحليلا موجزا للوضع والاشكالات الأمنية كل في نطاق اختصاصه، والجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن في ضبط الأمن، وحماية السكينة والاستقرار و إحلال السلام الاجتماعي ومكافحة الجريمة، لا سيما الجرائم الإرهابية وجرائم استهداف النشء.

ووقف الاجتماع أمام الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الرافضة لسياسة الحصار الاقتصادي وحرب الخدمات التي يعاني منها شعب الجنوب الأبي.

في ذات السياق، أكد عيدروس الزُبيدي على أهمية الدور الفاعل للجماهير في مواجهة كل أشكال الحروب من قبل تجار الحروب، ومراكز النفوذ وإيصال مشاعر ومطالب الشارع الجنوبي إلى الرأي العام والمؤسسات الدولية.

وأضاف الرئيس القائد قائلاً :"إن ما يحصل في الشارع الجنوبي، يدل على حيوية وثورية هذا الشعب ومقاومته لكل أساليب التجويع ومحاولة الاذلال وكسر الإرادة الوطنية التحررية التي يمارسها تجار الحروب والإرهاب".

وحيّا الرئيس الزُبيدي، في الوقت ذاته، المحتجين، مؤكداً على أهمية أن تقترن احتجاجاتهم السلمية بسلوك حضاري يجسد قيم ومبادئ واخلاقيات شعب الجنوب وثورته التي عرفها العالم كأول ثورة سلمية في الوطن العربي، مُحذرًا من مغبة تجيير مثل هذه الفعاليات المشروعة لأهداف غير وطنية أو لتصفية حسابات سياسية، أو افتعال الفوضى والتخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

كما طالب الرئيس الزُبيدي رجال الأمن بحماية وتأمين هذه الاحتجاجات وحماية المصالح العامة والخاصة وعدم التهاون مع العناصر المندسة الساعية إلى إخراج هذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي وحرف مطالبها، مشددا على أهمية التعامل القانوني الحازم مع مثل هذه العناصر.

ونوه بان الأمن وجد لحماية الوطن والمواطن وأداة وطنية مشروعة لمكافحة الجريمة وقمع المجرمين، مُشيرًا إلى أن رجل الأمن جزء من النسيج الاجتماعي الوطني الجنوبي الذي يعاني من هذه المأساة التي يعيشها شعبنا منذ سنوات طويلة، لكنه سيظل رغم كل هذه الصعوبات حاملا على عاتقه حماية أمن الشعب وانجازاته ومكتسباته.

وفي الختام، استمع الاجتماع إلى تقريرين مفصلين قدمهما رئيسا لجنتي هيكلة القوات المسلحة الجنوبية والوحدات الامنية، إلى جانب تقديم رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الاقتصادي الجنوبي شرحا مفصلا عن عمل اللجنة مع الوحدات العسكرية والأمنية ونتائج تنفيذها للتكليفات بهذا الشأن.