هانس غروندبرغ يزور الرياض لبحث ملف السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يزور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرياض، الأربعاء، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين.



وذكر بيان لمكتب المبعوث الأممي أن غروندبرج سيلتقي بالرئيسعبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني وممثلين عن الأحزاب السياسية اليمنية.

وأشار البيان إلى أن "المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيلتقي كذلك كبار المسؤولين السعوديين وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج".

وتعد زيارة غروندبرغ هي الأولى له منذ أن تولى منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في 5 أيلول/سبتمبر 2021.

وأكد البيان إن المبعوث الأممي حريص على التواصل مع اليمنيين والمعنيين الرئيسيين الآخرين حول كيفية إيجاد حلول دائمة للنزاع والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع تنهي الحرب وتلبّي تطلّعات الشعب اليمني.