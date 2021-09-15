تنفيذية انتقالي ساه تعقد إجتماعها الدوري الأول لشهر سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ساه ، بمحافظة حضرموت، اليوم الاربعاء، اجتماعها الدوري الأول لشهر سبتمبر، برئاسة المحامي عبداللطيف سعيد الجابري رئيس الهيئة التنفيذية.



واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الهيئة التنفيذية الأستاذ محمد صالح بن ذياب، المحضر السابق، وتمت المصادقة عليه من قبل الحاضرين .

وتخلل الإجتماع مناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، أهمها خطط الفصل الرابع لعام2021م ، كما تم مناقشة أستكمال أشهار المراكز المتبقية للمديرية.

وفي ختام الإجتماع عبرت الهيئة التنفيذية عن تأييدها الكامل في حق التظاهر السلمي والوقفات الاحتجاجية التي شارك فيها أبناء الجنوب في كافة المحافظات المنددة بفساد شرعية الفنادق ، ومطالبة دول التحالف بوقف التعامل معها وطردها من فنادق الرياض، محملة شرعية الفنادق مسوؤلية هذا البؤس والشقاء لشعبنا الجنوبي.